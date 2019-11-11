مارجريت عازر عن حقوق المساجين: بيحضروا دكتوراة وماجستير داخل السجن

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن السجين يحصل على كامل حقوقه من علاج وتريُّض وثقافة، وإن عددًا كبيرًا من السجناء؛ ومن بينهم عناصر جماعة الإخوان استكملوا تعليمهم وحصلوا على شهادات ماجستير ودكتوراه خلال فترة السجن.



وأضافت النائبة مارجريت عازر، خلال حوارها مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن السجين يتقاضى أجرًا عن عمله سواء داخل المزرعة أو في الورش التابعة للسجن، ويحصل على كل احتياجاته الإضافية من أمواله الخاصة، وإنه لا يوجد سبب يدفع القائمين بالسجن على التعامل بشكل غير لائق أو تعذيب السجناء في حال التزامهم بالقواعد المتبعة في السجن.



ونوهت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بأن مَن لا يحترم القواعد المتبعة في السجن تطبق عليه لائحة السجون، وأن وزارة الداخلية لا تتستر على الحوادث الفردية التي تقع من جانب بعض أفراد الشرطة بحق السجناء والمحتجزين، وإنه لأول مرة في وزارة الداخلية تمت محاكمة 31 فرد شرطة بتهم تعذيب ومعاملة غير لائقة للسجناء وصدرت أحكام إدانة بحق مَن ثبتت عليه التهمة.