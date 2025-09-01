نيابة مطروح تصدر قرارات جديدة بحق سائق القطار والمساعد والفنيين

قررت نيابة مطروح إخلاء سبيل الفنيين الـ6 ملاحظى البلوك من فوكة الى مطروح فى تحقيقات حادث انقلاب قطار ركاب بمدينة الضبعة، الذي أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة 103 آخرين.

كما قررت النيابة استمرار التحفظ على سائق القطار والمساعد 4 ايام على ذمة التحقيقات.

كانت جهود كبيرة تواصلت من هيئة السكة الحديد لرفع عربات القطار الروسى رقم 1935 بخط مطروح وذلك بعد الحادث الذى تعرض له وخروج 7 عربات عن القضبان مما أسفر عن إصابة 103 أشخاص ، بالإضافة إلى 3 وفيات.

وتم رفع جميع عربات القطار من شريط السكة الحديد وإصلاح خط السكة الحديد الذى تعرض للكسر وعودة حركة القطارات الى طبيعتها.