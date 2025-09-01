قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حرب تجويع..مدبولي: جهود مصرية مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
استمرار فتح باب التسجيل في مبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية لطلاب المدارس
طبيب امتياز يكشف كواليس الإعتداء عليه بمشرط داخل مستشفى سيد جلال الجامعي
مدبولي: نرفض النهج الأحادي في إدارة المجاري المائية والأنهار العابرة للحدود
نيابة مطروح تصدر قرارات جديدة بحق سائق القطار والمساعد والفنيين
رئيس الوزراء: الشعب الفلسطيني الشقيق يواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع
مصرع 3 وإصابة 103 أشخاص.. تفاصيل التحقيقات مع سائق قطار الضبعة و6 فنيين
حزينة عشان مش جنبه.. ميار الببلاوى تروي تطورات حالة زوجها بعد إصابته بجلطة.. خاص
رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
صندوق حماية البيئة يدعم التحضير لاستضافة مصر مؤتمر اتفاقية حماية البحر المتوسط
بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور
وزير المالية: نستهدف توفير الغذاء إلى 65 مليون مواطن ببطاقات التموين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نيابة مطروح تصدر قرارات جديدة بحق سائق القطار والمساعد والفنيين

حادث قطار الضبعة
حادث قطار الضبعة
ايمن محمود

قررت نيابة مطروح إخلاء سبيل  الفنيين الـ6 ملاحظى البلوك  من فوكة  الى مطروح  فى تحقيقات حادث انقلاب قطار  ركاب بمدينة الضبعة، الذي أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة 103 آخرين.

 كما قررت النيابة استمرار التحفظ على  سائق القطار  والمساعد  4 ايام على ذمة التحقيقات.

 كانت جهود كبيرة تواصلت من هيئة السكة الحديد لرفع عربات القطار الروسى رقم 1935 بخط مطروح وذلك بعد الحادث الذى تعرض له وخروج 7 عربات عن القضبان مما أسفر عن إصابة 103 أشخاص ، بالإضافة إلى 3 وفيات.

وتم رفع جميع عربات القطار   من شريط السكة الحديد   وإصلاح خط السكة الحديد الذى تعرض للكسر  وعودة حركة القطارات الى طبيعتها.

