قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار فتح باب التسجيل في مبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية لطلاب المدارس
مدبولي: هناك جهود مصرية مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
طبيب امتياز يكشف كواليس الإعتداء عليه بمشرط داخل مستشفى سيد جلال الجامعي
مدبولي: نرفض النهج الأحادي في إدارة المجاري المائية والأنهار العابرة للحدود
نيابة مطروح تصدر قرارات جديدة بحق سائق القطار والمساعد والفنيين
رئيس الوزراء: الشعب الفلسطيني الشقيق يواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع
مصرع 3 وإصابة 103 أشخاص.. تفاصيل التحقيقات مع سائق قطار الضبعة و6 فنيين
حزينة عشان مش جنبه.. ميار الببلاوى تروي تطورات حالة زوجها بعد إصابته بجلطة.. خاص
رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
صندوق حماية البيئة يدعم التحضير لاستضافة مصر مؤتمر اتفاقية حماية البحر المتوسط
بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور
وزير المالية: نستهدف توفير الغذاء إلى 65 مليون مواطن ببطاقات التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع 3 وإصابة 103 أشخاص.. تفاصيل التحقيقات مع سائق قطار الضبعة و6 فنيين

حادث قطار الضبعة
حادث قطار الضبعة
ايمن محمود

حادث ماسوى  شهدته محافظة مطروح أمام قرية زواية العوامة بمدينة الضبعة  بانقلاب قطار ركاب كان متجها من   مطروح الى القاهرة مما اسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 103 آخرين.

 تفاصيل الحادث 

ورد بلاغ من شرطة النجدة لإسعاف مطروح بانقلاب قطار ركاب 1935 مكيف وخروجه عن مساره بين محطتى (فوكة /جلالة) بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة، ما أسفر عن انقلاب عدد من العربات مما تسبب فى  ووجود مصابين ووفيات.

 القبض  على سائق القطار 

 ألقت القوات الأمنية بمطروح القبض على سائق القطار المتسبب في حادث الضبعة والذى أسفر عنه مصرع 3 وإصابة 103 

حبس السائق 4 ايام 

قررت نيابة مطروح حبس سائق القطار سامح .م.ن 4 أيام   على ذمة التحقيقات، كما قررت نيابة مطروح إيفاد لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث. 

 تحقيقات النيابة 

تواصل نيابة مطروح، التحقيق للوقوف على أسباب الحادث واستعانت النيابة بتقرير من اللجنة الفنية المشكلة من وزارة النقل، للوقوف على اسباب الحادث 

 استجواب سائق القطار و6 فنيين 

 واستدعت  نيابة مطروح 6 من الفنيين وتم استجوابهم بالاضافة الى استجواب  سائق القطار في حادث قطار مطروح.

 السائق  والالتزام بالسرعة 

 أكد سائق القطار أنه التزم بالسرعة المقررة  لكنه فوجى بخروج  العربات من القضبان  ووقوع الحادث .

النيابة ومكتب النائب العام  تعاين  

انتقل فريق من النيابة العامة بمطروح إلى موقع الحادث ، لمباشرة التحقيقات في تحديد ملابسات الحادث وأسبابه.

وقام فريق من مكتب النائب العام بمعاينة موقع  الحادث بانقلاب سبع عربات ركاب بالقطار الروسي المكيف رقم 1935 في المنطقة بين قريتي الجلالة وفوكه شرق مرسى مطروح .

 لجنة متخصصة 

 وجهت النيابة بتشكيل لجنة فنية متخصصة  لاعداد تقرير نهائى عن السبب المباشر لخروج  القطار عن القضبان .

 الفصل لاى شخص مدان 
أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه سيتم الفصل الفوري لكل من تثبت إدانته في حادث خروج القطار رقم 1935 «مطروح – القاهرة» عن القضبان  بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح، والذي أسفر عن انقلاب عربتين من أصل 7 عربات خرجت عن السكة.

وأكدت الهيئة في بيان لها عقب حادث قطار مطروح أنه تم الدفع على الفور بالأطقم الفنية والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث لرفع الآثار واستعادة حركة القطارات في أسرع وقت ممكن.

اسباب الحادث 

كشفت المعلومات الأولية والتحقيقات عن سبب حادث قطار الركاب الذى تعرض للانقلاب بزاوية العوامة بمدينة الضبعة .

أظهرت  المعلومات أن القطار تاخر فى تحركة من محطة قطار مرسي مطروح  لمدة ربع ساعة، حيث كان محدد التحرك الساعة 1.45 ولكنه تحرك الساعة 2 ظهرا بسبب عطل فى  بوجى عجلات القيادة  .

 وتسبب تفكك بوجى عجلات  العربة  الثالثة  إلى حدوث  انفصال  بين العربة  والعربة الثانية مما تسبب فى  انقلاب القطار .

مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح حادث قطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

نادي الزمالك

مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى

ترشيحاتنا

مؤسسة أبو العينين توزع حلاوة المولد

مؤسسة أبو العينين توزع أكثر من 300 ألف علبة حلاوة مولد بجميع المحافظات

قانون الإيجار القديم

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. شروط الحصول على شقة بديلة

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يزور مجلس الدولة

رئيس الوطنية للانتخابات يزور مجلس الدولة لهذا السبب

بالصور

بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا بظهورها في مهرجان فينسيا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

فيديو

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد