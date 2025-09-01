مصرع 3 وإصابة 103 أشخاص.. تفاصيل التحقيقات مع سائق قطار الضبعة و6 فنيين

حادث ماسوى شهدته محافظة مطروح أمام قرية زواية العوامة بمدينة الضبعة بانقلاب قطار ركاب كان متجها من مطروح الى القاهرة مما اسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 103 آخرين.

تفاصيل الحادث

ورد بلاغ من شرطة النجدة لإسعاف مطروح بانقلاب قطار ركاب 1935 مكيف وخروجه عن مساره بين محطتى (فوكة /جلالة) بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة، ما أسفر عن انقلاب عدد من العربات مما تسبب فى ووجود مصابين ووفيات.

القبض على سائق القطار

ألقت القوات الأمنية بمطروح القبض على سائق القطار المتسبب في حادث الضبعة والذى أسفر عنه مصرع 3 وإصابة 103

حبس السائق 4 ايام

قررت نيابة مطروح حبس سائق القطار سامح .م.ن 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت نيابة مطروح إيفاد لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.

تحقيقات النيابة

تواصل نيابة مطروح، التحقيق للوقوف على أسباب الحادث واستعانت النيابة بتقرير من اللجنة الفنية المشكلة من وزارة النقل، للوقوف على اسباب الحادث

استجواب سائق القطار و6 فنيين

واستدعت نيابة مطروح 6 من الفنيين وتم استجوابهم بالاضافة الى استجواب سائق القطار في حادث قطار مطروح.

السائق والالتزام بالسرعة

أكد سائق القطار أنه التزم بالسرعة المقررة لكنه فوجى بخروج العربات من القضبان ووقوع الحادث .

النيابة ومكتب النائب العام تعاين

انتقل فريق من النيابة العامة بمطروح إلى موقع الحادث ، لمباشرة التحقيقات في تحديد ملابسات الحادث وأسبابه.

وقام فريق من مكتب النائب العام بمعاينة موقع الحادث بانقلاب سبع عربات ركاب بالقطار الروسي المكيف رقم 1935 في المنطقة بين قريتي الجلالة وفوكه شرق مرسى مطروح .

لجنة متخصصة

وجهت النيابة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لاعداد تقرير نهائى عن السبب المباشر لخروج القطار عن القضبان .

الفصل لاى شخص مدان

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه سيتم الفصل الفوري لكل من تثبت إدانته في حادث خروج القطار رقم 1935 «مطروح – القاهرة» عن القضبان بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح، والذي أسفر عن انقلاب عربتين من أصل 7 عربات خرجت عن السكة.

وأكدت الهيئة في بيان لها عقب حادث قطار مطروح أنه تم الدفع على الفور بالأطقم الفنية والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث لرفع الآثار واستعادة حركة القطارات في أسرع وقت ممكن.

اسباب الحادث

كشفت المعلومات الأولية والتحقيقات عن سبب حادث قطار الركاب الذى تعرض للانقلاب بزاوية العوامة بمدينة الضبعة .

أظهرت المعلومات أن القطار تاخر فى تحركة من محطة قطار مرسي مطروح لمدة ربع ساعة، حيث كان محدد التحرك الساعة 1.45 ولكنه تحرك الساعة 2 ظهرا بسبب عطل فى بوجى عجلات القيادة .

وتسبب تفكك بوجى عجلات العربة الثالثة إلى حدوث انفصال بين العربة والعربة الثانية مما تسبب فى انقلاب القطار .