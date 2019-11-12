امام عاشور يكشف تفاصيل توقعه لأحمد ياسر بتسجيل هدف الفوز للمنتخب الأولمبي

كشف إمام عاشور لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن توقعه بتسجيل أحمد ياسر ريان مهاجم المنتخب لهدف خلال مواجهة غانا، التي جمعت المنتخبين مساء الأثنين ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية تحت 23عاما.



قال عاشور :"اثناء إجراء الإحماء، توقعت نزول احمد ياسر ريان، وانه سيحرز هدف لمصر، وقلت له ذلك".



كان قد نجح ريان في تسجيل هدف الفوز للفراعنة على حساب المنتخب الغاني قبل دقائق من نهاية اللقاء الذى انتهى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وأكد عاشور أن جميع لاعبي المنتخب علي قلب رجل واحد، مشيرًا الى ان هدفهم تحقيق البطولة والصعود الى اولمبياد طوكيو 2020.