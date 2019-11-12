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توك شو

زوجة الفنان هادي الجيار: مازال في العناية المركزة لكن الحالة مستقرة | فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:57 م
هادي الجيار
هادي الجيار
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هاني حسين
كشفت إيمان زوجة الفنان هادي الجيار، أخر التطورات الصحية له بعد إصابته بإلتهاب رئوي حاد.

وقالت إيمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن الفنان في تحسن مستمر ومازال متواجد في العناية المركزة لكن الحالة مستقرة لافتة الى أن الإلتهاب الرئوي يأخذ وقتا كي يتم التعافى منه تماما.

وأضافت إيمان قائلة:" هناك مجموعة من الأخبار الغريبة حول صحة هادى الجيار على مواقع التواصل الإجتماعي وكلها غير صحيحة على الإطلاق".
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