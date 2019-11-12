زوجة الفنان هادي الجيار: مازال في العناية المركزة لكن الحالة مستقرة | فيديو

كشفت إيمان زوجة الفنان هادي الجيار، أخر التطورات الصحية له بعد إصابته بإلتهاب رئوي حاد.



وقالت إيمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن الفنان في تحسن مستمر ومازال متواجد في العناية المركزة لكن الحالة مستقرة لافتة الى أن الإلتهاب الرئوي يأخذ وقتا كي يتم التعافى منه تماما.



وأضافت إيمان قائلة:" هناك مجموعة من الأخبار الغريبة حول صحة هادى الجيار على مواقع التواصل الإجتماعي وكلها غير صحيحة على الإطلاق".

