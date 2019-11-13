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رياضة

الجماهير المصرية تحتفل بذكرى فوز المنتخب على غانا في تصفيات كأس العالم

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:34 م
فوز المنتخب الوطني
فوز المنتخب الوطني على غانا
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حسام الحارتي
يحل اليوم ذكري احتفال الجماهير المصرية بفوز المنتخب المصري على نظيره منتخب غانا في تصفيات كأس العالم 2018".

وتحتفل الجماهير المصرية بثنائي المنتخب الوطني عبد الله السعيد ومحمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الذين استطاعوا إحراز هدفين في شباك منتخب غانا والتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأوليمبي استطاع أن يسحق منتخب غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة على الأراضي المصرية.
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