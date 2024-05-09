وسط حراسة مشددة.. وصول المتهم في قضية طفلة مدينة نصر جانيت للمحكمة

وصل قبل قليل المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر جانيت بعد الاعتداء عليها إلى مقر محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس استعدادا لنظر ثاني جلسات محاكمته في اتهامه بهـ ـتك عرض الطفلة وإنهاء حياتها.

تفاصيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بقضية طفلة مدينة نصر

كما وصلت أسرة طفلة مدينة نصر “جانيت” إلى محكمة جنايات مدينة نصر المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهم باغتصاب وقتل ابنتهم، وذلك لاتهامه بخطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا مع سبق الإصرار.

وفي الجلسة السابقة استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إلى مرافعة دفاع الضحية في أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل واغتصاب الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس، وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر.

وطالب دفاع الطفلة السودانية جانيت بإعدام المتهم شنقا لما بدر منه من جريمة هتك عرض واغتصابها والتخلص من حياتها.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة - سودانية الجنسية - إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته على ما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والد الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا.

وقد اعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.