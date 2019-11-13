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أخبار العالم

فتح باب الترشح لرئاسة البرلمان التونسي

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:14 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن البرلمان التونسي، منذ قليل، فتح باب الترشح لرئاسة مجلس نواب الشعب، وذلك بعد تمكين بقية النواب من أداء اليمين.

وطالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر النائب عبير موسي بالتثبت من وجود كل النواب في قاعة الجلسات قبل تأدية اليمين.

وتحاول حركة النهضة، إخوان تونس، اقناع شركائها باختيار رئيسها راشد الغنوشي لتولي منصب رئاسة البرلمان، حيث يحتاج إلى 109 صوت على الأقل لتولي المنصب.

كما أشارت التوقعات إلى تنافس 3 شخصيات على تولي منصب رئاسة برلمان تونس وهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وغازي الشواشي، حزب التيار الديمقراطي، ورضا شرف الدين عن حزب قلب تونس.
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