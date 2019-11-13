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أخبار العالم

أمطار غزيرة وسيول في مشعر عرفات.. فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 05:02 م
سيول في عرفات
سيول في عرفات
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أحمد محرم
هطلت أمطار غزيرة على مشعر عرفات بمكة المكرمة، تحولت إلى سيول قوية اجتاحت المنطقة المحيطة بالمشعر المقدس.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ظهرت فيها مياه السيول تندفع بقوة على الطرقات المنحدرة في محيط جبل عرفات.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في الرؤية الأفقية على محافظات العاصمة المقدسة مكة والطائف، وميسان، والخرمة وأضم ، والجموم ، والكامل ، وبحرة ، ورنية ، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.
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