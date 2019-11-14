ننشر بالأسماء نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة الوادي الجديد

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، مساء أمس الأربعاء، انتهاء فرز أصوات الطلاب الناخبين في انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة.



وأسفرت الانتخابات بكلية التربية عن فوز الطالب محمد رمضان عبد الرحيم، بالفرقة الرابعة، بمنصب أمين الاتحاد، والطالب محمد سرور يوسف بالفرقة الرابعة بمنصب مساعد الأمين.



وفازت الطالبة راندا علاء حسين يوسف، بالفرقة الرابعة بمنصب أمين اللجنة العلمية، والطالب عبد الرحمن محمد رجب بالفرقة الأولى بمنصب مساعد أمين اللجنة العلمية، وفازت الطالبة هبة الله على محمد بالفرقة الثالثة بمنصب أمين اللجنة الثقافية والطالب حسام أحمد عبد الرحمن بالفرقة الرابعة بمنصب مساعد أمين اللجنة، وفاز الطالب وليد علاء الدين سعد بالفرقة الرابعة، بمنصب أمين عام اللجنة الاجتماعية، والطالب كريم صابر محمد بالفرقة الثانية بمنصب مساعد أمين اللجنة الاجتماعية، والطالب أحمد أبو النور بدوي بالفرقة الرابعة بمنصب أمين اللجنة الفنية والطالبة فاطمة كامل محمود بالفرقة الرابعة بمنصب مساعد أمين اللجنة الفنية، والطالب إسلام على سيد بالفرقة الرابعة بمنصب أمين اللجنة الرياضية والطالب عزت عبد الله عبد الحميد بالفرقة الرابعة بمنصب مساعد أمين اللجنة الرياضية، والطالب هشام السيد سليم بالفرقة الرابعة بمنصب أمين لجنه الجوالة.



كما فاز الطالب أحمد ساسي محروس، بالفرقة الرابعة بمنصب مساعد أمين لجنه الجوالة، والطالب محمد أحمد علوي بالفرقة الرابعة أمين لجنة الأسر والطالب حازم نصر محمد مدني الفرقة الأولى مساعد أمين لجنه الأسر.



وفي كلية التربية الرياضية فاز الطالب خالد على محمد بالفرقة الثالثة بمنصب أمين الاتحاد، والطالب كريم محمود محمد حسن بالفرقة الثالثة بمنصب مساعد الأمين.



وفازت الطالب محمود مهدي محمد بالفرقة الأولى بمنصب أمين اللجنة العلمية، والطالب محمد رضا محمود بالفرقة الثانية بمنصب مساعد أمين اللجنة العلمية، وفاز الطالب مصطفى أحمد محمد بالفرقة الرابعة بمنصب أمين اللجنة الثقافية والطالب مؤمن أنور أنس بالفرقة الثانية بمنصب مساعد أمين اللجنة، وفاز الطالب عبد الخالق محمد عبد الخالق بالفرقة الثانية بمنصب أمين عام اللجنة الاجتماعية.



وفاز الطالب أحمد محمد حسين، بالفرقة الثالثة بمنصب مساعد أمين اللجنة الاجتماعية، والطالبة مرام مصطفى محمود بالفرقة الرابعة بمنصب أمين اللجنة الفنية والطالب أحمد فريد محمد بالفرقة الثالثة بمنصب مساعد أمين اللجنة الفنية والطالب محمد أشرف مهني بالفرقة الرابعة بمنصب أمين اللجنة الرياضية، والطالبة أشواق عماد الدين كمال بالفرقة الأولى بمنصب مساعد أمين اللجنة الرياضية والطالب عمر محمد يسري بالفرقة الثانية بمنصب أمين لجنة الجوالة والطالب أحمد عاطف بالفرقة الأولى بمنصب مساعد أمين لجنه الجوالة، والطالبة منه الله عصام، بالفرقة الثانية أمين لجنة الأسر والطالبة فاطمة أحمد محمد الفرقة الثالثة مساعد أمين لجنه الأسر.



وانتهت نتائج انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الزراعة بفوز الطالب محمود على محمود بالفرقة الرابعة بمنصب أمين الاتحاد والطالب أحمد فيصل أحمد، بالفرقة الرابعة بمنصب مساعد الأمين.



وفازت الطالب محمود جلال عمر، بالفرقة الثالثة بمنصب أمين اللجنة العلمية والطالب أحمد محمد عيد بالفرقة الثانية بمنصب مساعد أمين اللجنة العلمية وفازت الطالبة مريم خالد محمد بالفرقة الثانية بمنصب أمين اللجنة الثقافية، والطالب مؤمن عبد الباسط عبد العاطي، بالفرقة الثانية بمنصب مساعد أمين اللجنة، وفاز الطالب محمود جمال محمد بالفرقة الثالثة بمنصب أمين عام اللجنة الاجتماعية والطالب أحمد محمد لبيب بالفرقة الأولي بمنصب مساعد أمين اللجنة الاجتماعية والطالب أحمد محمد عبد الخالق بالفرقة الثالثة بمنصب أمين اللجنة الفنية والطالبة هايدي ناصر عبد الله أحمد بالفرقة الثانية بمنصب مساعد أمين اللجنة الفنية.

وفاز الطالب محمد صلاح على، بالفرقة الثالثة بمنصب أمين اللجنة الرياضية والطالب أحمد إبراهيم نزيه، بالفرقة الثانية بمنصب مساعد أمين اللجنة الرياضية، والطالب محمد عادل محمد بالفرقة الأولى بمنصب أمين لجنه الجوالة والطالب إبراهيم أحمد إبراهيم بالفرقة الأولى بمنصب مساعد أمين لجنه الجوالة، والطالب أحمد حسن محمد صالح بالفرقة الأولى أمين لجنة الأسر والطالبة هاجر شعبان محمد حسن الفرقة الأولى مساعد أمين لجنه الأسر.



وأسفرت نتائج انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الطب البيطري عن فوز الطالب أمير محمد يوسف بالفرقة الخامسة بمنصب أمين الاتحاد والطالب محمد سعد إمبابي، بالفرقة الخامسة بمنصب مساعد الأمين.



وفازت الطالب أحمد محمد أحمد محمدين بالفرقة الرابعة بمنصب أمين اللجنة العلمية، والطالب محمد صلاح محمد بالفرقة الثالثة بمنصب مساعد أمين اللجنة العلمية وفازت الطالب أحمد محمد حسين بالفرقة الخامسة بمنصب أمين اللجنة الثقافية والطالب أحمد عمر محمد بالفرقة الثالثة بمنصب مساعد أمين اللجنة.



وفازت الطالبة إكرام أبو زيد عزمي، بالفرقة الرابعة بمنصب أمين عام اللجنة الاجتماعية، والطالبة آية أيمن محمد بالفرقة الرابعة، بمنصب مساعد أمين اللجنة الاجتماعية، والطالب أحمد رجب أحمد بالفرقة الثانية، بمنصب أمين اللجنة الفنية، والطالبة أفنان على عبد الله، بالفرقة الثانية بمنصب مساعد أمين اللجنة الفنية، والطالب حسن محمد يوسف بالفرقة الخامس بمنصب أمين اللجنة الرياضية، والطالب عماد يوسف مهدي، بالفرقة الثانية بمنصب مساعد أمين اللجنة الرياضية، وفاز الطالب مؤمن على أحمد، بالفرقة الرابعة بمنصب أمين لجنة الجوالة، والطالب على بدر عبد الحميد بالفرقة الثانية بمنصب مساعد أمين لجنه الجوالة، والطالب محمد أشرف محمد، بالفرقة الخامسة أمين لجنة الأسر والطالبة إهداء جاد الرب محمد، مساعد أمين لجنه الأسر.



وأسفرت نتائج انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الآداب،عن فوز الطالب محمد أحمد إسماعيل بالفرقة الرابعة بمنصب أمين الاتحاد والطالب مصطفى راشد بالفرقة الثالثة بمنصب مساعد الأمين.



وفازت الطالبة أماني محمود حامد، بالفرقة الثالثة بمنصب أمين اللجنة العلمية والطالب بيجاد سامح، بالفرقة الأولى بمنصب مساعد الأمين وفازت الطالبة روان حمدي، بمنصب أمين اللجنة الثقافية والطالبة رجاء إبراهيم على بمنصب مساعد الأمين وفاز الطالب محمد سيد ضحاوي، بالفرقة الرابعة بمنصب أمين عام اللجنة الاجتماعية.



وفاز الطالب محمد محمود أحمد بالفرقة الرابعة بمنصب مساعد أمين اللجنة الاجتماعية، والطالب محمد أحمد دياب بالفرقة الرابعة بمنصب أمين اللجنة الفنية والطالب إبراهيم محمد محمد، بالفرقة الرابعة بمنصب مساعد أمين اللجنة الفنية والطالب إسلام على أحمد بالفرقة الثانية بمنصب أمين اللجنة الرياضية، والطالب أحمد محمد فتحي، بالفرقة الثانية بمنصب مساعد أمين اللجنة الرياضية، والطالب محمود يوسف شاذلي، بالفرقة الثانية بمنصب أمين لجنة الجوالة والطالبة أسماء طه محمد بالفرقة الأولي بمنصب مساعد أمين لجنة الجوالة، والطالب أحمد سامح سلطان بالفرقة الثالثة أمين لجنة الأسر والطالب أحمد أبو زيد أبو القاسم مساعد أمين لجنة الأسر.

