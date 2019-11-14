ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الملكة إليزابيث والكلاب | قصة عشق | لم تستغن عنها في شهر العسل | ومنعت تكاثرها لهذا السبب

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:25 م
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية وكلابها
Advertisements
شيماء مصطفى
تعد الكلاب من نوع "الكورجي" في قصر باكنجهام الملكي، من أكثر الحيوانات تدليلًا في بريطانيا، حيث وُلِد بداخل الملكة إليزابيث الثانية حب هذه الكائنات، منذ ثمانية عقود، عندما تم منحها الكلبة "سوزان" كهدية في عيد ميلادها الثامن عشر، كما تربت مع الكلب "دوكي" الذي جلبه والدها جورج السادس إلى العائلة المالكة، وعاش معها في منازلها الملكية الأربعة.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، تملك الملكة حب الكلاب منذ ذلك الوقت، حتى أن موت كلبها المفضل ويلو، العام الماضي، عن عمر يناهز 14 عامًا، أثر فيها بشكل كبير، حيث كان يعد بمثابة الصديق المخلص.

ولذلك ليس من الغريب أن يقدم لهذه الكلاب وجبات خاصة، فضلا عن تحديد أوقات إطعامها، مثلما يحدث مع العائلة المالكة، فأصرت الملكة إليزابيث أن يكون لكلابها الحبيبة قوائم طعام خاصة بها.

وقال الطاهي السابق دارين مكرادي: "كان للكلاب قائمة خاصة بوجباتهم، ففي يوم يقدم لهم لحم الخراف، ويوم آخر لحم بقري، وبعده دجاج".

وأكد أن الطهاة كان عليهم التأكد من أن جميع اللحوم قد قطعت بشكل جيد للغاية مثل المكعبات، فلا يتم تقديم عظام حتى لا يتم خنقهم"، مشيرا إلى أن الملكة كانت تبدى سعادتها بتقاسم كلابها الأضواء معها والظهور معها في المناسبات والصور الرسمية التي يشاهدها العامة.

وظهرت الملكة إليزابيث، في عيد ميلادها التسعين، محاطة بكلابها على درجات قلعة وندسور، وكان يبدو على ملامحها السعادة.

يذكر أن الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، امتلكت أكثر من 30 كلبًا بما في ذلك السلالات المنحدرة من كلبتها "سوزان"، التي لم تستغن عنها خلال قضائها شهر العسل مع الأمير فيليب.

وقبل أربع سنوات، اتخذت الملكة قرارًا صعبًا بالتوقف عن تكاثر الكلاب الويلزية، خشية موت أحدها وتأثرها، كما زُعم أنها لا تريد ترك أي من حيواناتها المحببة لقلبها بعد وفاتها.
الملكة إليزابيث والكلاب | قصة عشق | لم تستغن عنها في شهر العسل | ومنعت تكاثرها لهذا السبب
الملكة إليزابيث والكلاب | قصة عشق | لم تستغن عنها في شهر العسل | ومنعت تكاثرها لهذا السبب
الملكة إليزابيث والكلاب | قصة عشق | لم تستغن عنها في شهر العسل | ومنعت تكاثرها لهذا السبب
الملكة إليزابيث والكلاب | قصة عشق | لم تستغن عنها في شهر العسل | ومنعت تكاثرها لهذا السبب
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم تربية الكلاب | مستشار المفتي يحسم الجدل حول تربيتها للتسلية أو الحراسة

الملكة إليزابيث تخرج من أحزانها بركوب الخيل.. صور

في عيد ميلاده الـ 71.. كيف بدا الأمير تشارلز عندما كان رضيعا .. صور

ترشيحاتنا

اهم الاخبار .. خفض الفائدة في البنوك .. القصة الكاملة لتسمم تلاميذ بني سويف.. اتهامات جديدة لـ ترامب

بخطأ أحمد فتحي.. كينيا تسجل هدف التعادل في مرمى منتخب مصر

بصورة أمام الكعبة.. نجم مسرح مصر ينتظر مولوده الأول

ملاحظات لـ فايلر على مباراة مصر وكينيا.. السويسري يراقب كهربا

قطع المياه بمنطقة العمرانية بالجيزة لمدة 8 ساعات .. اعرف التوقيت

تعرف على سر عرض كندة علوش فستان فرحها للبيع .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجذب الشركات الناشئة.. مسك توقع اتفاقا مع كاوست ..تفاصيل

شاهد | فرحة منتخب غانا بعد الصعود والفوز على مالي

الفراعنة الصغار تروض الأسود.. ملخص فوز المنتخب الأوليمبي على الكاميرون.. صور