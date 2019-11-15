نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات مدينتي سوهاج وأخميم الجديدتين

قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي سوهاج وأخميم الجديدتين، ورافقه خلال جولته، المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج، والمهندس حسام فتحي، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، ومسئولو جهازي المدينتين.



وبدأ المهندس جمال طلعت، جولته بتفقد محطة الصرف الصحي بمدينة سوهاج الجديدة، والتي تعمل بنظام المعالجة الثلاثية بطاقة (٣٥ألف م٣/يوم)، والمرحلة الأولى من المحطة بطاقة (١٢ألف م٣/ يوم)، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال بالمشروع في التوقيتات المحددة، حيث أنه من المقرر تشغيلها نهاية ديسمبر من العام الجاري.



كما قام مساعد نائب رئيس الهيئة بتفقد منطقة الـ٧٣٥ فدانا "أراضى الإسكان الاجتماعي"، ومنطقة ٤٥٥ فدانا "الإسكان المتميز"، وأثنى على الجهد المبذول من جميع العاملين بالمشروع، كما قام بتفقد عمارات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وزيارة المستشفى الجامعي بعدد ٢٠٠ سرير بتكلُفة ٥٥٨ مليون جنيه، ومستشفى الأورمان للأطفال بعدد ٢٦٣ سريرا بتكلُفة ٧١٢ مليون جنيه.

وخلال الزيارة شدد المهندس جمال طلعت، على ضرورة التأكد من جاهزية جهاز المدينة للعمل في حالة الطوارئ، وجاهزية جميع محطات مياه الشرب وروافع الصرف الصحي، حيث تم تنفيذ تجربة حية لذلك.



وفي ختام جولته بسوهاج الجديدة اجتمع مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن مع الشركات العاملة بالمشروعات، للتأكيد على ضرورة الالتزام بمواعيد التنفيذ، دون الإخلال بجودة الأعمال التي يتم تنفيذها.



وفي سياق متصل، قام المهندس جمال طلعت بجولة تفقدية بمدينة أخميم الجديدة، تفقد خلالها مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بعدد (٣٦ عمارة)، وكذا المرور على المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين المخصص لهم الوحدات وسكان المدينة، وتشمل(مبنى الشرطة – وحدة إطفاء - مبنى الكنيسة – المسجد)، مشددًا على الشركات العاملة بتلك المشروعات، بضرورة الانتهاء منها في المواعيد المقررة، وكذا التأكيد على التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لتشغيل المباني الخدمية التي تم تنفيذها لخدمة المدينة.



كما تم خلال الجولة بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة أخميم الجديدة، وآليات تشجيع المستثمرين وتذليل الصعوبات كافة للنهوض بالمدينة.

