بمشاركة 4 أفلام عربية.. انطلاق مهرجان اللاجئين بكوريا الجنوبية غدا

تنطلق غدا فعاليات مهرجان أفلام اللاجئين السينمائى "كوانج جو" فى كوريا الجنوبية، والذى يعنى بالأفلام التى تتناول موضوعاتها قضايا تخص اثر النزاعات والحروب فى المنطقة العربية على ازدياد اعداد اللاجئين.



وتأتى الدورة الخامسة من المهرجان بمشاركة 4 أفلام عربية مميزة بعد أن سجلت كوريا الجنوبية وصول اعداد من اللاجئين العرب، وتحاول الفعالية التى تشرف عليها الأمم المتحدة إلقاء الضوء على قضية اللجوء ونشر الوعى بكيفية التعامل معها.



ويتعاون مع المهرجان خلال دورة العام الحالى مع الناقد والصحفى محمد نبيل كمستشار للأفلام العربية التى تم برمجتها بجانب مجموعة أخرى من الأفلام الأجنبية.



ويعرض بالمهرجان الوثائقى 194 للمخرجة سارة سلامة، وفيلم الحبل السرى، للمخرج الليث حجو، والتى تبدأ أحداثه عندما تشعر ندى بألم حاد قبل موعِد الولادة بشهر بسبب الضغط واﻹنهاك الذي تتعرض نتيجة الحصار المفروض على الحي الذي تعيش فيه. زوجها يعجز عن الوصول إلى القابلة التي تسكن الجانب اﻵخر من الحي بسبب القنّاص الذي يهدد حياة كل من يعبر الشارع، يحاول الزوج التفاوض مع القناص ليسمح للقابلة بعبور الشارع لكنه يفشل في إقناعه. تلد زوجته في صندوق السيارة مما يدفع الزوج للانتقام من القناص بطريقة غريبة.



وفيلم "شحن" للمخرج اللبنانى كريم الرحبانى، وهو عن رجل عجوز وحفيده الصغير يجدان نفسيهما ضائعين في إحدى سهول البقاع في (لبنان) هربًا من الحرب السورية، وبعد عناء يصلان إلى (بيروت) المدينة العديمة من أية رحمة وشفقة حيث يواجهان مصيرًا صعبًا.



بالإضافة إلى فيلم "خيمة 56" من إخراج سيف الشيخ نجيب والذى يبحث عن لقاءات حميمية بين الازواج بعد أن شردتهم الحرب وأصبحوا مجرد لائجين، ويجسّد بطولة العمل السينمائي السوري الممثلون صفاء سلطان، ونوّارة يوسف، وعلاء الزعبي، وشادي الصفدي، وسارة الطويل، ووليم سيجري.