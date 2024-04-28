بيبو يوجه تحذيرا عاجلا لثنائي الأهلي بعد أحداث مباراة مازيمبي

كشف الإعلامى محمد الليثى عن توجه خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي اللوم والعتاب لثنائي الفريق حسين الشحات وعمرو السولية بسبب إعراضهما غير اللائق في مباراة مازيمبي أول أمس ، الجمعة، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت آف إم عبر موجات 93.7 قائلا "كشفت الكاميرات عن اعتراض السولية على تغييره في مباراة مازيمبي حيث القى زجاجه مياه بشكل عصبي للغاية ، كما القى الشحات قميص الإحماء فور تأكد عدم مشاركته في المباراة ".

وأشار محمد الليثى ان خالد بيبو حذر الشحات والسولية من تكرار هذا التصرف الغير مقبول كما هدد أي لاعب أخر يقوم بتصرف مُماثل لأن الجميع عليه إحترام قرارات الجهاز الفني.