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محافظات

الحضرة تشارك بورسعيد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:14 ص
الحضرة تشارك بورسعيد
الحضرة تشارك بورسعيد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
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شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فعاليات حفل فرقة (الحضرة ) للانشاد الدينى والتى نظمتها مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، بالمركز الثقافي ببورسعيد، فى إطار الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ، وبحضور دكتور محمد هانى غنيم نائب المحافظ.

وقدمت الفرقة عددًا من أناشيد المدح الديني ، و الابتهالات الدينية ، جاء ذلك وسط تفاعل من الحاضرين مع الأغانى الدينية ،وسعادة من المحتفلين بالنبي الذين حرصوا علي حضور الحفل .

وأعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته بهذه الاحتفالية التى تثرى الوجدان فى رحاب الذكرى العطرة للرسول الكريم ، وقدم المحافظ الشكر إلى مؤسسة مشكاة نور على تنظيم تلك الفعالية والدور الاجتماعى للمؤسسة ، متنميا أن تعود هذه الذكرى ومصر دائما فى خير وسلام .
الحضرة تشارك بورسعيد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
الحضرة تشارك بورسعيد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
الحضرة تشارك بورسعيد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
الحضرة تشارك بورسعيد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
الحضرة تشارك بورسعيد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
الحضرة تشارك بورسعيد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
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