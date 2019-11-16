الحضرة تشارك بورسعيد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فعاليات حفل فرقة (الحضرة ) للانشاد الدينى والتى نظمتها مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، بالمركز الثقافي ببورسعيد، فى إطار الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ، وبحضور دكتور محمد هانى غنيم نائب المحافظ.



وقدمت الفرقة عددًا من أناشيد المدح الديني ، و الابتهالات الدينية ، جاء ذلك وسط تفاعل من الحاضرين مع الأغانى الدينية ،وسعادة من المحتفلين بالنبي الذين حرصوا علي حضور الحفل .



وأعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته بهذه الاحتفالية التى تثرى الوجدان فى رحاب الذكرى العطرة للرسول الكريم ، وقدم المحافظ الشكر إلى مؤسسة مشكاة نور على تنظيم تلك الفعالية والدور الاجتماعى للمؤسسة ، متنميا أن تعود هذه الذكرى ومصر دائما فى خير وسلام .