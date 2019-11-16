ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل 5 من مؤيدي الرئيس البوليفي السابق أيفو موراليس

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:15 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
لقي 5 مزارعين من مؤيدي الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، مصرعهم، أمس الجمعة، خلال اشتباكات مع الشرطة والجيش بالقرب من كوتشابامبا. بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأِشارت الوكالة إلى أن السلطات البوليفية لم تؤكد مقتل أي شخص جراء أعمال العنف، بل اكتفت بالإشارة إلى حدوث مئات الاعتقالات. لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن هناك ما لا يقل عن 8 جرحى.

من جانبها أكدت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الوفيات الخمس، مشيرة إلى وجود عدد غير محدد من الإصابات. ونددت في بيان بـالاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل قوات الشرطة والجيش، خصوصا الأسلحة النارية لقمع التظاهرات.

واندلعت أعمال العنف في ضاحية كوتشابامبا، بعدما اشتبك الآلاف من مزارعي الكوكا مع الشرطة طوال اليوم. وكان المتظاهرون يحاولون الوصول إلى وسط المدينة، على بعد 18 كم، للاحتجاج على الحكومة الجديدة للرئيسة المؤقتة جانين أنييز. لكن الشرطة أعاقتهم مانعة إياهم من عبور أحد الجسور.

وأعلنت الحكومة المؤقتة، الخميس الماضي، أنها استأنفت الحوار مع حزب موراليس "الحركة من أجل الاشتراكية" في محاولة لبث الهدوء في البلد المنقسم والمستقطب سياسيا بشدة.

وتسعى أنييز إلى تهدئة الأوضاع في البلاد، بعد أربعة أسابيع من التظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مرحلة ما بعد الانتخابات.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس بوليفيا يندد بـ"انقلاب" إثر تمرد وحدات من الشرطة في 3 مدن

العنف يعود إلى احتجاجات العراق.. وبوتين يدعو ترامب لزيارة موسكو.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

موراليس: خصومي يحاولون اعتقالي بطريقة غير قانونية

تحرك عاجل من جيش بوليفيا بعد استقالة الرئيس

أول تعليق من الرئيس البوليفي المستقيل بعد منحه حق اللجوء في المكسيك

الخارجية المكسيكية: منح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي المستقيل لاعتبارات إنسانية

ترشيحاتنا

أول رد فعل من حسام البدري عقب وصول منتخب مصر إلى جزر القمر

ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء دور المجموعات من أمم إفريقيا تحت 23

أحمد الشيخ ممازحا خطيبته: بصراحة بحسدك عليا

اسعار نيسان في مصر من الوكيل بتحديث اليوم

القطط تصيب الإنسان بهذه الحمى

جمال عبد الحميد: سنفوز على جزر القمر..والمنتخب الأوليمبي قادر على التتويج باللقب القاري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسارة وزنها.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن رشاقتها.. صور

بمكياج جذاب وفستان أنيق .. رانيا يوسف تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

بالاصفر الكناري.. نانسي عجرم تستعرض أنوثتها في حفلها بدبي