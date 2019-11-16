مقتل 5 من مؤيدي الرئيس البوليفي السابق أيفو موراليس

لقي 5 مزارعين من مؤيدي الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، مصرعهم، أمس الجمعة، خلال اشتباكات مع الشرطة والجيش بالقرب من كوتشابامبا. بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.



وأِشارت الوكالة إلى أن السلطات البوليفية لم تؤكد مقتل أي شخص جراء أعمال العنف، بل اكتفت بالإشارة إلى حدوث مئات الاعتقالات. لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن هناك ما لا يقل عن 8 جرحى.



من جانبها أكدت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الوفيات الخمس، مشيرة إلى وجود عدد غير محدد من الإصابات. ونددت في بيان بـالاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل قوات الشرطة والجيش، خصوصا الأسلحة النارية لقمع التظاهرات.



واندلعت أعمال العنف في ضاحية كوتشابامبا، بعدما اشتبك الآلاف من مزارعي الكوكا مع الشرطة طوال اليوم. وكان المتظاهرون يحاولون الوصول إلى وسط المدينة، على بعد 18 كم، للاحتجاج على الحكومة الجديدة للرئيسة المؤقتة جانين أنييز. لكن الشرطة أعاقتهم مانعة إياهم من عبور أحد الجسور.



وأعلنت الحكومة المؤقتة، الخميس الماضي، أنها استأنفت الحوار مع حزب موراليس "الحركة من أجل الاشتراكية" في محاولة لبث الهدوء في البلد المنقسم والمستقطب سياسيا بشدة.



وتسعى أنييز إلى تهدئة الأوضاع في البلاد، بعد أربعة أسابيع من التظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مرحلة ما بعد الانتخابات.