مسئول بـ البيت الأبيض: إيران في أصعب فترة منذ 1979.. وهذه مطالب واشنطن

قال مسئول كبير في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تريد تغيير النظام في إيران، لكنها تدعم حراك الشعب الإيراني.



وأكد في حديث لقناة "العربية"، أن خيارات طهران اليوم هي الأصعب منذ عام 1979، وأنها مصدر الشر في المنطقة.



وأضاف أن الضغط الاقتصادي أصبح ضغطا سياسيا، معطيا إيران الخيار بين مستقبل زاهر أو انهيار اقتصادي كامل.



وأوضح أن إدارة ترمب تسلك مسارا مختلفا تماما عن الإدارة السابقة، قائم على عزل إيران ومعاقبتها اقتصاديا من أجل إجبارها على تغيير سلوكها حتى تكف عن دعم الإرهاب.



وتابع أن تأثير العقوبات الأمريكية على طهران بدا جليا من خلال سياساتها في أماكن النزاع، حيث أضحى بيع النفط دون المعدل، بالتالي لا يوجد أموال كافية لتمويل عمليات إيران في الخارج.



وواصل أن واشنطن تريد من الإيرانيين أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات ويناقشوا مطالبها السياسية الـ12، التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.



