تعليمات خاصة من مدرب الزمالك السابق بشأن مهاجم الأهلي السعودي

أوصى السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق أهلي جدة السعودي، جهازه المساعد، برفع المعدّل اللياقي لمهند عسيري، المهاجم، من أجل تجهيزه للعودة إلى المشاركة في المباريات.



وحرص جروس مدرب الزمالك السابق، على سرعة تجهيز عسيري، إلى خشية المدرب خسارة أي من مهاجميه الأساسيين، السوري عمر السومة، والرأس الأخضري دجانيني تفاريس، لأي سبب، في ظل افتقاد قائمة الفريق حاليًا لأي لاعب إضافي ينوب عنهما.



وأبعد جروس عسيري عن المباراة التجريبية التي فاز فيها الأهلي على الفيحاء، بهدف لمصطفى بصاص، أمس الأول، على الرغم من التحاقه بالتدريبات الجماعية قبلها، حيث فضّل تأجيل مشاركة اللاعب لحين اكتمال جاهزيته.



ووفق المصادر، لا تزال الرؤية ضبابية بشأن لحاق عسيري بمواجهة الفيصلي، المقررة 23 نوفمبر الجاري، في عاشر جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.