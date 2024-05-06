بكاء هستيري لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا حدث في حفل الكويت؟

بكاء هستيري لـ شيرين عبدالوهاب، أثناء إحيائها حفلًا غنائيا في دولة الكويت وسط حضور جماهيري كبير في حفل كامل العدد واستقبال حافل لها من الجمهور الكويتي.

ونكشف في الفيديو التالي، عن كواليس ما حدث في حفل الكويت ودفع شيرين عبد الوهاب على المسرح وجعلها غير قادرة على مواصلة الغناء وكيف تفاعل الجمهور معها أثناء الغناء.

جدير بالذكر أنه تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لـ إحياء حفل غنائي بمدينة إسطنبول بدولة تركيا، إذ نشرت الهيئة المنظمة للحفل عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام بوستر الحفل، وعلقت عليه: انتظروا أقوى حفلات موسم الصيف، النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في مدينة إسطنبول يوم 3 أغسطس صيف 2024.