الأمين العام للأزهر يتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية بالإسماعيلية

تفقَّد الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف، صباح اليوم، أعمال امتحانات الشهادة الثانويَّة الأزهريَّة، بتوجيهات كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر؛ وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

وخلال جولته، تابع الدكتور إسماعيل الحداد سير العمل داخل من لجنة معهد بنين آل نوح النموذجي ، ومقرها معهد فتيات آل نوح النموذجي واطَّلع على انتظام دخول الطلاب، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظِّمة للعمليَّة الامتحانية.

كما استمع إلى رئيس اللجنة والمشرفين؛ للوقوف على أيَّة تحديات قد تواجه سير الامتحانات والعمل على تذليلها بصورة فوريَّة.

وأكَّد الأمين العام للأزهر الشريف أنَّ الأزهر الشريف يحرص على توفير جميع سُبُل الراحة والدعم للطلاب خلال فترة الامتحانات؛ بما يساعدهم على أداء اختباراتهم في أجواء مناسبة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها اللجان والقائمون على أعمال الامتحانات لضمان انتظامها وَفق الضوابط المقرَّرة. ولفت فضيلته إلى أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظِّمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية؛ بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موجِّهًا بضرورة التعامل الفوري مع أيَّة مواقف طارئة قد تؤثِّر في سير اللجان. كما حرص الدكتور إسماعيل الحدادعلى التحدُّث مع عدد من الطلاب، مطمئنًّا على مستوى الامتحانات ومدى ملاءمتها للمقرَّرات الدراسيَّة، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح، وأن تُكلَّل جهودهم بالتميُّز والتفوُّق. وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانيَّة المستمرة التي يوليها الأزهر الشريف لأعمال امتحانات الشهادة الثانويَّة الأزهريَّة؛ بما يضمن انتظامها وخروجها بالصورة التي تعكس رسالة الأزهر وريادته.

كما تابع الدكتور الحداد سير العمل بمنطقة الوعظ والإدارات المعنية بديوان المنطقة القديم ،كما تابع فضيلته أيضا سير العمل بالإدارات المعنية والتعليمية والخدمية بديوان المنطقة الجديد .

رافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد بيومي مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية للمواد العربية والشرعية.