قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد
"لن نفعل ذلك".. كتاب يكشف كواليس البيت الأبيض وموقف ترامب من حرب إيران
نهى صالح تطلب التحقيق مع صاحب السيارة المتسببة بحادث وفاة شقيقها
بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بعد 50 يوما من الاحتجاجات
الرئيس السيسي يشهد تخريج الدورة الثالثة لأئمة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية
الجارديان: الغضب في إسرائيل يتصاعد واتهامات لترامب بالـ"خيانة"
محافظ الغربية يعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2026 ..صور
أطول فترة سداد.. تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 2026 الجديدة والأوراق المطلوبة
حذر من الإنذارات.. 6 تعليمات من العميد لـ نجوم مصر قبل مواجهة نيوزيلندا
الموعد والتشكيل وتاريخ المواجهات.. مواجهة ناريه بين مصر ونيوزيلندا في المونديال
العرب يفرضون حضورهم في المونديال.. صيباري ينضم لإمام عاشور في قائمة رجل المباراة
هدوء نقدي .. أسعار العملات الأجنبية تستقر أمام الجنيه اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأمين العام للأزهر يتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية بالإسماعيلية

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تفقَّد الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف، صباح اليوم، أعمال امتحانات الشهادة الثانويَّة الأزهريَّة، بتوجيهات كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر؛ وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط. 

وخلال جولته، تابع الدكتور إسماعيل  الحداد سير العمل داخل  من لجنة معهد بنين آل نوح النموذجي ، ومقرها معهد فتيات آل نوح النموذجي واطَّلع على انتظام دخول الطلاب، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظِّمة للعمليَّة الامتحانية.

 كما استمع إلى رئيس  اللجنة والمشرفين؛ للوقوف على أيَّة تحديات قد تواجه سير الامتحانات والعمل على تذليلها بصورة فوريَّة.

 وأكَّد الأمين العام للأزهر الشريف  أنَّ الأزهر الشريف يحرص على توفير جميع سُبُل الراحة والدعم للطلاب خلال فترة الامتحانات؛ بما يساعدهم على أداء اختباراتهم في أجواء مناسبة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها اللجان والقائمون على أعمال الامتحانات لضمان انتظامها وَفق الضوابط المقرَّرة. ولفت فضيلته إلى أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظِّمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية؛ بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موجِّهًا بضرورة التعامل الفوري مع أيَّة مواقف طارئة قد تؤثِّر في سير اللجان. كما حرص الدكتور إسماعيل  الحدادعلى التحدُّث مع عدد من الطلاب، مطمئنًّا على مستوى الامتحانات ومدى ملاءمتها للمقرَّرات الدراسيَّة، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح، وأن تُكلَّل جهودهم بالتميُّز والتفوُّق. وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانيَّة المستمرة التي يوليها الأزهر الشريف لأعمال امتحانات الشهادة الثانويَّة الأزهريَّة؛ بما يضمن انتظامها وخروجها بالصورة التي تعكس رسالة الأزهر وريادته.

 كما تابع الدكتور الحداد سير العمل بمنطقة الوعظ والإدارات المعنية بديوان المنطقة القديم ،كما تابع فضيلته أيضا سير العمل بالإدارات المعنية والتعليمية والخدمية بديوان المنطقة الجديد .

رافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد بيومي مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية للمواد العربية والشرعية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

نادر ورمضان

نادر شوقي: لم أتوقع حضور رمضان صبحي عزاء والدي.. وما فعله لن أنساه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو؟.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

تعامد شمس الظهيرة على الكرنك في الانقلاب الصيفي.. ظاهرة فلكية تنتظر دعاية أوسع لتنشيط السياحة

تعامد شمس الظهيرة على الكرنك في الانقلاب الصيفي.. ظاهرة فلكية تنتظر الدعاية

جانب من الجنازة

أهالى عرب النجدى يشيعون جثمان رئيس محكمة استئناف الأقصر .. صور

الثانوية العامة باسوان

محافظ أسوان يتابع جاهزية الإدارات التعليمية لإنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025/2026..صور

بالصور

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد