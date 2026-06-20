انطلاق منافسات اليوم الأول للبطولة العربية لألعاب القوى باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

انطلقت صباح منافسات اليوم الأول للبطولة العربية الثالثة لألعاب القوى تحت 23 سنة والبطولة العربية الأولى تحت 16 سنة، والتي تستضيفها مصر على مضمار وملاعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري، بمشاركة 15 دولة عربية.

ويبدأ البرنامج الزمني للفترة الصباحية في السابعة صباحًا بإقامة نهائي سباق 10 آلاف متر مشي للسيدات تحت 23 سنة، يعقبه نهائي 100 متر عدو سداسي للبنين تحت 16 سنة، ثم سباق 80 متر حواجز خماسي للبنات، ومسابقتا الوثب الطويل للبنين والوثب العالي للبنات.

وفي الفترة المسائية، تنطلق منافسات الميدان في السادسة مساءً بإقامة نهائيات دفع الجلة سداسي للبنين تحت 16 سنة، والقفز بالزانة، ورمي الرمح، والوثب العالي.

كما يشهد اليوم إقامة عدد من النهائيات لمرحلة تحت 23 سنة، حيث تقام في السادسة مساءً نهائيات 500 متر جري للرجال، تليها نهائيات 500 متر جري للسيدات، ثم نهائي 1000 متر جري للرجال، إلى جانب نهائي دفع الجلة خماسي للبنات تحت 16 سنة.

ويتضمن البرنامج إقامة مراسم التتويج للفائزين في مسابقات 500 متر رجال وسيدات و1000 متر رجال تحت 23 سنة، بالإضافة إلى تتويج الفائزين في مسابقات رمي الرمح والوثب الطويل والقفز بالزانة للرجال تحت 23 سنة.

وتتجه الأنظار في الثامنة مساءً إلى حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، الذي يقام باستاد هيئة قناة السويس، قبل استكمال المنافسات بإقامة نهائي الوثب العالي للبنات تحت 16 سنة، وتصفيات سباق 100 متر عدو للرجال تحت 23 سنة في ختام فعاليات اليوم الأول.

وتعد البطولة محطة مهمة لاكتشاف المواهب العربية الواعدة، في ظل مشاركة واسعة من مختلف الدول العربية، بما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة مصر على تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.