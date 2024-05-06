أشجار نادرة وجبلاية على شكل الخياشيم.. استعدادات حديقة الأسماك لشم النسيم

كشف أحد المسؤولين بحديقة الأسماك بالزمالك، اجراءات الحديقة لاستقبال الزوار في يوم شم النسيم.

وقال في تصريحات له في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم رفع كفاءة حديقة الأسماك بشكل كبير استعدادا لاستقبال الزوار في يوم شم النسيم ".

وتابع :" نهتم بجودة كافة الخدمات التي يتم تقديمها للزائرين ولدينا منطقة ألعاب أطفال في الحديقة بأسعار رمزية ".

وأكمل:" حديقة الأسماك تتواجد بها أشجار نادرة عمرها يتخطى الـ 100 عام ".

ولفت :" لدينا جبلاية الأسماك وتم إنشاؤها في 1867 بالطين الأسواني والرمل الأحمر "، مضيفا:" الجبلاية تكون شكل خياشيم الأسماك ".