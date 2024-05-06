شم النسيم.. إقبال على حديقة الأسرة والمتنزهات النيلية بدسوق في كفر الشيخ|صور

شهدت حديقة الأسرة والطفولة في دسوق إقبالاً جماهيريًا كبيرًا منذ ساعات الصباح الباكر اليوم، وذلك لقضاء عطلة شم النسيم. حيث توافدت العائلات والأفراد للاستمتاع بالأجواء الربيعية الخلابة والمساحات الخضراء الواسعة، والعديد من الأنشطة الترفيهية المتنوعة.

وتميزت حديقة الأسرة والطفولة بتوفير العديد من الألعاب الترفيهية للأطفال، بما في ذلك مسرح ترفيهي وعروض سحرية، بالإضافة إلى نزهة نيلية ممتعة. كما حرصت إدارة الحديقة على توفير كافة احتياجات الزوار من مأكولات ومشروبات وخدمات أخرى.

كما شهدت باقي حدائق دسوق، مثل حديقة الميدان الإبراهيمي وكورنيش النيل، إقبالًا كبيرًا من قبل العائلات والشباب. حيث استمتع الجميع بالتنزه وسط المساحات الخضراء وممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية.

وقد وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كافة احتياجات المواطنين في الحدائق والمتنزهات خلال عطلة شم النسيم، وذلك بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

FB_IMG_1714979295733 (1)

FB_IMG_1714979309333

FB_IMG_1714979300377

FB_IMG_1714979295733