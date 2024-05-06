نصائح صحية لتناول الفسيخ والرنجة وتجنب أضرارهما في شم النسيم

قالت الدكتورة شيري سوريال، استشاري التغذية العلاجية، إنه من أجل ضمان أن الفسيخ سليم وصحي يكون لونه ورديا، ويكون غير سليم عندما يكون لونه أسود أو بني، معقبة: “الفسيخ يعد طعاما له فوائد ولكن القليل منه”.

وأضافت الدكتورة شيري سوريال، استشاري التغذية العلاجية، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”: “يجب التأكد من أن خياشيم الفسيخ لونها أحمر وليست غامقة ويكون عين السمكة بها بريق.. ورائحته لا تكون كريهة ولكن تكون ريحته الطبيعية”.

وتابعت الدكتورة شيري سوريال، استشاري التغذية العلاجية، أنه يتم تناول مع الفسيخ طبق سلطة أخضر ملئ بالكرفس والورق الأخضر، إلى جانب الجزر واللفت والبنجر، و العصائر بعد تناوله بساعتين أو ثلاثة.