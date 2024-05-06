عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 133 ألفًا و723 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

أعلن عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، عن استلام 133 ألفًا و723 طنًا من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم 2024 الحالي.

وقال «الهابط»، إنه جرى الاستلام من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة، تشمل الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

وأشار وكيل مديرية التموين إلى المتابعة المستمرة من قبل اللواء المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، موضحاً أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة هذه المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجهها.

وشدد على التأكيد على تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصرف مستحقات المزارعين والموردين بانتظام، في مدة لا تتجاوز الفترة المقررة

التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين القمح المحلى المصيلحي وزير التموين تشكيل غرفة عمليات صرف مستحقات المزارعين صرف مستحقات صوامع وشون علي المصيلحي وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد مرتجي يرد على مريم متولي: محدش كلمك ومش هترجعوا الأهلي.. فيديو

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن عملية رفح

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي علي معلول

دعاء اليوم 27 شوال.. 13 كلمة تنجيك من أشد كرب بفرج عاجل

موضوعات متعلقة

شم النسيم.. إقبال على حديقة الأسرة والمتنزهات النيلية بدسوق في كفر الشيخ|صور

رسالة دكتوراة بـ«آداب كفر الشيخ» تناقش استخدام تطبيقات الروبوت الذكي بالمكتبات الجامعية|صور

رئيس نادي «بيلا» يُكافئ لاعبيه بعد الصعود لدوري القسم الثاني

توريد 124 ألفًا و374 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور

محافظ كفر الشيخ يهنئ فريق بيلا بعد صعوده للدوري الممتاز «ب»

كفر الشيخ | فرحة غامرة لصعود بيلا رسمياً لـ الممتاز ب

فرق طبية متحركة بأماكن التجمعات في عيد القيامة وشم النسيم بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

دقيقتا صمت مع صفارات إنذار.. إسرائيل تحيي ذكرى ضحايا المحرقة

احتفالات شم النسيم.. وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

مصدر رفيع المستوى: لا صحة لغلق معبر رفح البري

هل شم النسيم للمسيحيين فقط والاحتفال به حرام شرعا؟.. ثوابه جزيل فاغتنمه

بكاء هستيري لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا حدث في حفل الكويت؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة واحدة.. سلامة الغذاء تنشر صورة للفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي

مجسم وضيق.. نجوي كرم تثير الجدل بالسوشيال ميديا في دبي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فياجرا طبيعية في أكلات شم النسيم

قصير جدا.. بوسي تشعل السوشيال ميديا بفستانها

فيديو

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ