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أخبار العالم

القوات البحرية السعودية والصينية تنفذان تمرين السيف الأزرق 2019 بجدة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:50 م
تدريب بحرى
تدريب بحرى
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أ ش أ
نفذت القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلة في القوات الخاصة بالأسطول الغربي بمدينة "جدة"، اليوم /الأحد / التمرين البحري الثنائي المختلط (السيف الأزرق 2019)، مع نظيرتها من القوات الخاصة بالبحرية الصينية، وذلك في قاعدة "الملك فيصل " البحرية بالأسطول الغربي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية - التي بثت النبأ - أن مدير التمرين، العقيد بحري عبدالله محمد العمري، أكد - في كلمة ألقاها - أهمية هذا التمرين المشترك، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار مواجهة التحديات، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على العديد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة الجاهزية التامة والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.

وأوضح أن التمرين يستهدف بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الصينية ، وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية، ورفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية.

من جهته، عرض ركن عمليات التمرين المقدم بحري طارق بن سالم السالم، إيجازًا مرئيا عن فعاليات التمرين وميادينه وشعاره، بالإضافة إلى مراحل التمرين.

عقب ذلك ألقى قائد الأسطول الغربي السعودي ، اللواء الركن بحري فالح بن عبدالرحمن الفالح، كلمة رحب فيها بالحضور، معلنا افتتاح التمرين البحري الثنائي المختلط، والذي سينفذ على مدى ثلاثة أسابيع، متمنيا أن تتحقق الأهداف المرجوة من هذا التمرين لما فيه مصلحة القوات البحرية لكلا البلدين.
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