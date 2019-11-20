تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020

حسم منتخب مصر الأولمبي رسميًا تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها الصيف المقبل ليصبح ثامن المتأهلين من أصل 16 منتخبًا.



وذلك بعد تغلبه بالأمس على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد وتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، المقرر إقامته في تمام الثامنة مسًاء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى .



وتأهلت منتخبات اليابان وفرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا ونيوزلاندا بجانب مصر وكوت ديفوار إلى أولمبياد طوكيو، وفى انتظار صاحب المركز الثالث في إفريقيا بجانب ثلاثي قارة آسيا ومقعدين لكل من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.



ويرصد موقع "صدى البلد" في التقرير التالى، مواعيد انطلاق الأولمبياد بطوكيو ونظام البطولة على النحو التالى:



تقام منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بالفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، وتنطلق المباريات في التاسعة والنصف صباحا بتوقيت مصر بسبب فارق التوقيت (7 ساعات) عن طوكيو.



مباريات دور المجموعات:



تقسم الفرق الستة عشر على 4 مجموعات، إذ يلعب كل منتخب ثلاث مباريات في هذا الدور، ولم تقام القرعة ولكن تم إعلان مواعيد المباريات.



الجولة الأولى: (8 مباريات يوم الخميس 23 يوليو)



9:30 صباحا



10:00 صباحا (مباراتان)



10:30 صباحا



2:30 عصرا



3:00 عصرا (مباراتان)



3:30 عصرا



الجولة الثانية: (8 مباريات يوم الأحد 26 يوليو)



9:30 صباحا



10:00 صباحا (مباراتان)



10:30 صباحا



2:30 عصرا



3:00 عصرا (مباراتان)





3:30 عصرا



الجولة الثالثة: (8 مباريات يوم الأربعاء 29 يوليو)



10:00 صباحا (مباراتان)



10:30 صباحا (مباراتان)



3:00 عصرا (مباراتان)



3:30 عصرا (مباراتان)



يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي، وفي حال تأهل مصر فمواعيد الأدوار الإقصائية كالآتي:



السبت 1 أغسطس (ربع النهائي)



الثلاثاء 4 أغسطس (نصف النهائي)



الجمعة 7 أغسطس (تحديد المركز الثالث والرابع)



السبت 8 أغسطس (النهائي الساعة 1:30 ظهرا)