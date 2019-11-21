البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون جديد مع مؤسسة مصر الخير

وقع هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري وفضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون جديد بهدف استكمال عمليات تطوير عدد سبع عشرة قرية في بعض محافظات الجمهورية ضمن " مشروع قرى البنك الأهلي المصري ".





حضر التوقيع الذي اقيم بمقر البنك الاهلي المصري يحيي ابو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس ادارة البنك ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاستدامة الاستراتيجية بالبنك وعبد العزيز على العضو المنتدب وعضو مجلس الأمناء ومحسن محجوب امين الصندوق ومحمد عبد الرحمن نائب العضو المنتدب وأمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير وفريقا عمل المسئولية المجتمعية بالبنك ومؤسسة مصر الخير.





وعقب توقيع البروتوكول أعرب هشام عكاشه عن اعتزازه بالشراكة الممتدة مع مؤسسة مصر الخير والتي بدأت منذ فبراير 2017 من خلال بروتوكول تنفيذ مشروع قري البنك الاهلي المصري وعددها 17 قرية من القري الاكثر احتياجا بمختلف انحاء الجمهورية والتي وصل اجمالي مساهمات البنك فيها حتى الان الى حوالي 625 مليون جنيه منها 300 مليون جنيه مخصصة للمرحلة الثالثة الجاري تطويرها حاليا ، ومؤكدا على رغبة البنك في استكمال هذا المشروع الذي يستهدف دعم خطط الدولة في التنمية وهو ما يضطلع البنك الاهلي المصري به ضمن برامجه في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية ، حيث يؤكد قناعة البنك بأهمية توفير حياة افضل للمواطن المصري وخاصة من سكان المناطق الأكثر احتياجا بما يدعم جهود الدولة في هذا المجال والمتضمنة في رؤية مصر 2030 وبما يحقق التنمية المستدامة في كل ربوع مصر.





ومن جانبه أبدى فضيلة الدكتور على جمعة سعادته بتعاون مؤسسة مصر الخير المستمر مع البنك الأهلي المصري كأكبر مؤسسة اقتصادية مصرية لها اسهاماتها الواضحة في مجالات المسئولية المجتمعية وهو التعاون الذي يتوافق مع خطط الدولة وبرامجها التنموية ، وأكد فضيلته على ان تطوير القرى المصرية يعد أحد أولويات مؤسسة مصر الخير وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجا سعيا لرفع كفاءة وانتاجية تلك المناطق لتصبح مثالا يحتذى في التنمية ، معربا عن أمله في أن تنتهج جميع المؤسسات الاقتصادية نهج البنك الأهلي في القيام بدورها تجاه المجتمع بصفة عامة وتجاه المناطق والفئات الاكثر احتياجا بصفة خاصة .





واكدت نرمين شهاب الدين على ان البروتوكول يستهدف استكمال باقي مراحل تنفيذ المشروع من خلال البدء في المرحلة الثالثة منه بعد قياس الأثر التنموي الذي تحقق في المرحلتين الاولي والثانية من المشروع للأسر الأكثر إستحقاقًا والتي استفاد منها أكثر من 156 ألف نسمة ، حيث تشمل المرحلة الثالثة تطوير وتحسين 4 قرى جديده هي ابوالريش بحري بمحافظه اسوان، الدهسة بقنا، منشاة سنورس بالفيوم، وقريه القطراني بمحافظه مطروح وذلك بتكلفة تصل الى 300 مليون جنيه بالإضافة الى تطوير عدد من المدارس وتقديم منح للطلاب ضمن برنامج العباقرة .





اضافت انه خلال المرحلة الاولى تم الانتهاء من تطوير وتحسين عدد 7 قرى هي كومير بالأقصر، بني حميل بسوهاج ، ساو ونجع جزيره قاو بأسيوط ، قمبش الحمرا ببني سويف، بني صالح بالجيزة ، كفر عليم بالقليوبية بتكلفة بلغت 125 مليون جنيه بالإضافة الى مبلغ 22 مليون جنيه تم تخصيصها لعمل مسح طبي شامل لعدد 132 الف نسمه من سكان تلك القرى ، كما تم خلال المرحلة الثانية الانتهاء من تطوير وتحسين 4 قرى هي دفش واسطال بالمنيا ، زاويه رازين بالمنوفية ، والمنايف بالإسماعيلية بتكلفة بلغت 151 مليون جنيه ، مؤكدة ان البنك الأهلي المصري يسعي من خلال تنفيذ هذا المشروع الى تضييق الفجوة بين معدلات الفقر ومستويات المعيشة لمختلف الفئات الاجتماعية وتطبيق فكر التنمية المتكاملة في تقديم حلول مستدامة للأسر الأكثر استحقاقًا للدعم.



