استعدادا لمليونية الأحد.. اعتصام وقطع طرق أمام حقول النفط بالعراق

ويأتي ذلك بعد وقوع مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين قرب جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد.







وأفادت مصادر أمنية وطبية بمقتل متظاهر وجرح 12 آخرين خلال مواجهات مع قوات الأمن في العاصمة.

قطع متظاهرون عراقيون، طرقا وجسورا رئيسية في البصرة وذي قار جنوبي البلاد، حيث تشتعل الاحتجاجات بشكل كبير ضد الفساد والمحسوبية التي أضرت بالعراق منذ ما بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، وفق ما ذكرت صحف عراقية.وعلاوة على قطع المتظاهرين للطرق والجسور، يستعد المتظاهرون لبدء اعتصام مع نصب البعض خيمًا أمام حقل نفطي استعدادا لغلقه، وفق ما أفادت "سكاي نيوز".تأتي هذه الخطوات تتفيذا لدعوات أطلقها ناشطون عراقيون وتنسيقيات منظمة للمظاهرات من أجل الإضراب العام، والخروج في مظاهرة "مليونية"، الأحد.وتوقفت الحركة عند ثلاثة جسور رئيسية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، بعد أن سيطر متظاهرون عليها إثر ليلة شهدت مواجهات عنيفة في المحافظة، قتل خلالها متظاهر وأصيب 20 آخرون بالرصاص.كما قطع محتجون الطرق المؤدية من الزبير إلى منطقة البرجسية ومصفاة البصرة النفطية، بالإضافة إلى تقاطع الشعيبة في المدينة.دعا المتظاهرون في العاصمة العراقية بغداد إلى الخروج في تظاهرات مليونية في أنحاء المحافظات لسحب الشرعية من الأحزاب، والتأكيد على مطلب إقالة الحكومة بعد ما وصفوه بالتصعيد الأمني خلال الأيام الماضية.ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب إثر إطلاق الغاز والرصاص وسط الناصرية جنوب البلاد.وقتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوبي العراق في مطلع أكتوبر الماضي، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ 16 عاما.