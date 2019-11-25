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بعد الأهرام.. كرم جبر: سأرسل لمؤسستي الأخبار والجمهورية لإنشاء منصة رقمية.. فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:15 م
كرم جبر
كرم جبر
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هاني حسين
قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تعليقا على إطلاق منصة رقمية للأهرام، إن الصحافة القومية هي صاحبة الذراع الثقيل في الإعلام المصري وسوف تظل كما هي.

وأضاف كرم جبر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بدأنا بالأهرام وغدا سأرسل مراسلات لمؤسستي الأخبار والجمهورية للإشتراك في إطلاق منصة رقمية".

وتابع كرم جبر:" ما حدث في الأهرام حفز الجميع على المشاركة في مشروع المنصة الرقمية، وتلك المنصة تحتاج إلى عدد كبير من المحررين بما يفوق الـ 400 محرر".

وأكمل كرم جبر:" هناك هجوم ضار على الإعلام في ظل قيام الإعلام بدوره ولكن هناك إعلام غير رسمي في مواقع التواصل الاجتماعي سيطر على عقول الناس، ودور الإعلام الرسمي يتمثل في خلق قنوات تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إيصال المعلومة للجميع".

ولفت كرم جبر:" الإعلام المصري به كم هائل من الشائعات ولكن فتح باب الحوار من خلال المنصة الرقمية يقضي على الشائعات".
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