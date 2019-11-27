ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يستغني عن خدمات مؤمن زكريا ويعلن عدم تحمل تكاليف علاجه.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:52 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
Advertisements
محمد رشاد
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى خطاب استغناء من ناديه، دون إخطاره.

وتابع هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة "صدى البلد": «خطاب الاستغناء وصل إلى منزل مؤمن زكريا، وقد تكون هذه الخطوة قانونية كون لا يوجد عقد مفعل بين الطرفين».

وأضاف هاني حتحوت، «في 14 سبتمبر أعلن الأهلي تحمله تكاليف علاج مؤمن زكريا، وحصوله على مستحقاته المالية سواء انضم لقائمة الفريق أم لا، لكن ما حدث أن القلعة الحمراء أبلغت اللاعب أنها لن تستطيع تحمل تكاليف علاجه وتعاقده، قبل إرسال خطاب الاستغناء»، مردفًا «ظهور مؤمن زكريا مع تركي آل الشيخ لم يكن بالتنسيق مع الأهلي».

واختتم هاني حتحوت، حديثه «مؤمن زكريا يرى أن موقف الأهلي غريب، وربما يصدر الأحمر بياناً للتوضيح».
Advertisements

ترشيحاتنا

آخر كلام.. طارق حامد يكشف عن موقفه من السفر مع بعثة الزمالك لمواجهة مازيمبى الكونغولى

الجميلة والتريند | سرقة وصورة مفبركة أظهرت حب الجمهور لـ شيرين سيف النصر

طقس اليوم .. انخفاض في درجات الحرارة .. والقاهرة تصل لـ 18

مؤتمر ليفربول.. كلوب يكشف آخر تطورات حالة محمد صلاح.. ويؤكد: مباراة نابولي صعبة

بسبب السعودية.. الدوري الإيطالي يوجه صفعة لـ BeIN القطرية بـ500 مليون دولار

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا

AdvertisementS

فتى الزمالك المدلل .. القصة الكاملة لـ خناقة مرتضى منصور وطارق حامد

عقب الهزيمة أمام إنبي.. خالد الغندور يكشف سر التعاقد مع ميتشو

عقب الهزيمة أمام إنبي.. رسالة صادمة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

أخبار الزمالك.. تلويح بشطب طارق حامد في خطاب رسمي.. ورسالة صادمة من خالد الغندور

قطر تشعلها.. كواليس الحرب بين الكاف ومرتضى منصور.. القصة الكاملة

آخر كلام.. طارق حامد يكشف عن موقفه من السفر مع بعثة الزمالك لمواجهة مازيمبى الكونغولى

كلوب يعلن غياب ثلاثي ليفربول عن مواجهة نابولي بـ دوري أبطال أوروبا

العين الحمرا.. الزمالك يهدد طارق حامد بالشطب في خطاب رسمي

مؤتمر ليفربول.. كلوب يكشف آخر تطورات حالة محمد صلاح.. ويؤكد: مباراة نابولي صعبة

اخبار الرياضة ..طارق حامد يكشف عن موقفه من السفر.. مرتضى منصور يكشف سر رفض الغندور الظهور فى قناة النادى

شاهد .. نجوم الأهلى أثناء تواجدهم فى الطائرة المتجهة إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى

الأهلي يستغني عن خدمات مؤمن زكريا ويعلن عدم تحمل تكاليف علاجه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا روب .. هبة مجدى تتألق بإطلالة ملائكية بالتاج

تعرف على الجيل الجديد من إكس تريل 2021 .. صور

مش هتصدق | سعر جمبسوت رانيا يوسف في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي