الأهلي يستغني عن خدمات مؤمن زكريا ويعلن عدم تحمل تكاليف علاجه.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى خطاب استغناء من ناديه، دون إخطاره.





وتابع هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة "صدى البلد": «خطاب الاستغناء وصل إلى منزل مؤمن زكريا، وقد تكون هذه الخطوة قانونية كون لا يوجد عقد مفعل بين الطرفين».





وأضاف هاني حتحوت، «في 14 سبتمبر أعلن الأهلي تحمله تكاليف علاج مؤمن زكريا، وحصوله على مستحقاته المالية سواء انضم لقائمة الفريق أم لا، لكن ما حدث أن القلعة الحمراء أبلغت اللاعب أنها لن تستطيع تحمل تكاليف علاجه وتعاقده، قبل إرسال خطاب الاستغناء»، مردفًا «ظهور مؤمن زكريا مع تركي آل الشيخ لم يكن بالتنسيق مع الأهلي».



