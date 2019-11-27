قبل حركة المحافظين..مصدر: محافظ المنوفية يباشر عمله في مكتبه

أعلن مصدر بديوان عام محافظة المنوفية، أن اللواء سعيد عباس محافظ الإقليم ينتظر الاعلان الرسمي لحركة المحافظين، حيث أكد أنه تم إبلاغ المحافظ بالحركة.



وأضاف، أن المحافظ يتابع عمله داخل مكتبه بالديوان وذلك قبل ساعات من إعلان الحركة الرسمية للمحافظين.



وتابع، أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن انتقال المحافظ الي محافظة أخرى ام خروجه خارج حركة المحافظين.



يذكر أن اللواء سعيد عباس تولي محافظة المنوفية في أغسطس ٢٠١٨ وآثار الجدل خلال فترة توليه محافظا للإقليم حيث كانت الجزاءات والتعامل الحاسم هو عنوان عباس خلال توليه محافظا.