ولي عهد أبو ظبي يلتقي زملاء الدراسة.. فيديو

نشر محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مقطع فيدو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام لعدد من زملاء الدراسةوقال بن زايد على صفحته" سررت كثيرا اليوم بلقاء عدد من زملاء الدراسة في كلية ساند هيرست .. تبادلنا حديث الذكريات الجميلة والمواقف المشتركة التي جمعتنا..التواصل بين الأصدقاء من أجمل اللحظات التي نعيشها مهما طال الزمن وتباعدت المسافات".