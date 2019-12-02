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رياضة

رسميا | اقالة ميتشو من تدريب الزمالك

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:11 م
ميتشو
ميتشو
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القسم الرياضي
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق من منصبه بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة بدوري أبطال أفريقيا.

واجتمع المدرب مع إدارة الزمالك اليوم وتم الاتفاق على فسخ التعاقد بصورة رسمية.

ويعلن مسئولو الزمالك خلال ساعات عن المدير الفني الجديد.

وحرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، علي ابلاغ أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء بإقالة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق من منصبه والتعاقد مع مدير فني جديد.

وأكد رئيس الزمالك في حديثه مع أعضاء مجلسه أن استمرار ميتشو يعتبر صعبا للغاية وتم الاتفاق على رحيله من منصبه بصورة رسمية.

وخسر الزمالك من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.
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