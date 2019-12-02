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رياضة

صدمة | طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:44 م
محمود الونش
محمود الونش
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الأشعة التي خضع لها محمود حمدي الونش مدافع الفريق أثبتت إصابته بمزق فى العضلة الخلفية.

وتعرض الونش للإصابة في مباراة مازيمبي الكونغولي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك بثلاثية نظيفة فى افتتاح مشوار الفريق فى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا كما يستعد الفريق لخوض المباراة الثانية أمام اول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء المقبل في السابعة والنصف مساء، على استاد القاهرة، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.
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