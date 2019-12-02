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رياضة

لاعبو الزمالك يجتمعون مع مرتضى منصور في مكتبه .. تفاصيل

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:33 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
توجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مكتب مرتضى منصور بمقر النادي الأبيض، لبدء الاجتماع به.

ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق، على رأسها أزمة المستحقات المالية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إقالة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض من منصبه، بسبب سوء النتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وخسر الزمالك آخر مباراتين ببطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، على يد إنبي ومازيمبي الكونغولي، الأمر الذي عجل برحيل المدرب الصربي.
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