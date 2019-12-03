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فن

بالصور.. توافد النجوم لافتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:14 م
صدى البلد
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شيري نبيل
بدأ منذ قليل توافد عدد من نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، تلك الدورة التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي.

وشهدت السجادة الحمراء حضور الأردني إياد نصار، د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة لقاء الخميسي.

يشارك اليوم فريق "براس ساوند" في حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة المقام في السابعة مساء بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، حيث يقدم الفريق اليوم مجموعة من المعزوفات الموسيقية منها: سهر الليالي، رجل البطيخ، كارفان، سي لافي، وغيرها.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.
بالصور.. توافد النجوم لافتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي
بالصور.. توافد النجوم لافتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي
بالصور.. توافد النجوم لافتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي
بالصور.. توافد النجوم لافتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي
بالصور.. توافد النجوم لافتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي
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