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رياضة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع حمدي النقاز | محامي اللاعب يرد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:21 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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محمد رشاد
كشف أنيس بن ميم، محامي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة انضمام اللاعب إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان حمدي النقاز، أعلن فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وقال أنيس بن ميم، في تصريحات لفضائية "القاهرة والناس"، إن "النقاز" لديه عروض من دوريات خليجية كبيرة، وعروض أخرى مصرية، وتونسية.

وتابع أنيس بن ميم، "حمدي النقاز لن يتفاوض مع الأهلي، وأي نادٍ مصري؛ احترامًا لجماهير الزمالك".

واختتم تصريحه، قائلًا "سنبحث كل العروض الأجنبية وستكون محل نقاش، حمدي النقاز لن يوقع لأي نادٍ مصري".

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