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رياضة

رسميًا .. ميلان و روما يقاطعان صحيفة إيطالية بسبب العنصرية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:48 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن كل من نادي ميلان وروما الإيطاليين في بيان مشترك مقاطعة صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية حتى يناير من العام الجديد.

وجاء البيان الذي نشره نادي روما عبر موقعه الرسمى: "نعتقد أن جميع اللاعبين والأندية والمؤيدين والإعلام يجب أن يتحدوا في الكفاح ضد العنصرية في عالم كرة القدم ومن مسؤوليتنا أن نكون دقيقين للغاية في اختيار الكلمات والرسائل التي ننقلها".

وكتبت الصحيفة الإيطالية على غلافها صباح اليوم الخميس "الجمعة السوداء" واضعة صورة للبلجيكي روميلو لوكاكو والإنجليزي كريس سمولينج، الأمر الذي أوقع الصحيفة في تهمة العنصرية.

وقرر روما وميلان مقاطعة الصحيفة وإقرار عدم التواجد في مراكز التدريبات الخاصة بـ الناديين.

بالإضافة إلى منعها من إجراء أي مقابلة مع أي طرف يخص الناديين سواء لاعبين أو مدربين أو أي منصب داخل الناديين.
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