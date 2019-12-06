وفاة طالبة بـ"آثار القاهرة" اختناقا ببخار الاستحمام بالسكن الجامعي

توفيت طالبة بكلية الاثار جامعة القاهرة داخل سكن التدريس ببولاق الدكرور مختنقة ببخار السخان.



تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بمصرع طالبة بجامعة القاهرة في السكن الجامعي ببولاق الدكرور، انتقلت علي الفور قوة امنية برئاسة المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم الجيزة وتبين العثور علي جثة الطالبة اجلال. م. ا بكلية الاثار متوفاة باسفكسيا الخنق.



اشارت تحريات العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة ان الطالبة تقيم رفقة اخري في سكن التدريس واثناء استحمامها استنشقت كمية كبيرة من بخار المياه ما ادي لاختناقها ومصرعها.



اكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق.



