معركة تحرير طرابلس .. حفتر يزور غرفة عمليات الجيش الليبي

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، صورة، لقائد الجيش المشير خليفة حفتر، خلال زيارة، أجراها اليوم، إلى غرفة عمليات الجيش الليبي، لمتابعة سير معركة تحرير طرابلس.



وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مساء أمس الخميس، بدء معركة الحسم لتحرير قلب العاصمة طرابلس، من المليشيات الإرهابية المسلحة، التي تعمل تحت يد حكومة الوفاق.



وفي كلمة تليفزيونية، قال حفتر: "اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لتكسروا قيدوها وتفكوا أسرها".



وأضاف حفتر: "ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف، ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ بالصبر، منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرا للمجرمين الذين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح".



وتابع خليفة حفتر: "ومنذ تنصيب العملاء من الخونة الجبناء الخانعين لينفذوا أوامر أسيادهم ويبيعون الوطن ويتنازلون عن السيادة والشرف وهم أذلاء صاغرون".



وفور الإعلان، أصدرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، بيانًا عاجلًا قالت فيه إن قوات الجيش بدأت في تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بالتقدم نحو العاصمة طرابلس لتحريرها من المليشيات المسلحة لحكومة الوفاق غير الشرعية.