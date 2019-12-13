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أخبار العالم

الجيش الليبي يدمر طائرة تركية مسيّرة جنوب طرابلس

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:05 م
الجيش الليبي يدمر
الجيش الليبي يدمر طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس
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قسم الخارجي
أعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة دخلت مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي جنوب العاصمة طرابلس، حسبما أكدت وسائل إعلام ليبية.

وأكدت أن قوات الجيش الليبي أسقطت طائرة تركية في عين زارة، وفقا لقناة "ليبيا الحدث".

يأتي ذلك عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ساعة الصفر لاقتحام قلب العاصمة طرابلس، وقال المشير حفتر في كلمة أمس وجهها إلى جميع الوحدات العسكرية في محاور العاصمة، إنه قد حان وقت المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لكسر قيدها وفك أسرها وبعث البهجة والفرحة في نفوس أهلها.

وتابع "ومنذ تنصيب العملاء من الخونة الجبناء الخانعين لينفذوا أوامر أسيادهم ويبيعون الوطن ويتنازلون عن السيادة والشرف وهم أذلاء صاغرون".

فيما أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، سيطرة الجيش جويًا على العاصمة الليبية، قائلًا : "لدينا سيطرة جوية ومدفعية كاملة على العدو في طرابلس". وأضاف في اتصال مع العربية: "قواتنا نفذت عمليات نوعية ضد أهداف لكتائب حكومة الوفاق في طرابلس".
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