فايلر يستبعد علي معلول من مباراة حرس الحدود بالدوري

كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي نصح السويسري رينيه فايلر، بعدم المغامرة بمشاركة التونسي علي معلول في مباراة حرس الحدود التي ستقام بعد غد الأحد في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.



وقرر الجهاز الفني، استمرار مشاركة محمود وحيد في مباراة حرس الحدود، بتوصية من الدكتور خالد محمود، بضرورة منح معلول راحة حتى لا تتفاقم الإصابة ويفقده الأهلي مجهودات اللاعب فترة أطول.



ومن المقرر أن يتم تجهيز معلول للمشاركة في مباراة الإسماعيلي، المقرر الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري عقب تعافيه تماما.



وتعرض اللاعب للإصابة بتمزق فى العضلة الضامة فى مباراة النجم الساحلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتظم في التدريبات أمس الخميس.

