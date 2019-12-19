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فن

بطل رمضان مبروك أبو العلمين حمودة يشارك فى فيلم Star Wars

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:00 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
يشارك الفنان الشاب أمير المصري في الفيلم المنتظر The Rise of Skywalker" أحد الأجزاء الجديدة لسلسلة
star wars .

ووجه أمير المصري الشكر إلى مخرج الفيلم جيه جيه أبرامز لكونه السبب في إعطائه الفرصة للمشاركة بالفيلم، وكتب على صفحته بموقع انستجرام "مش عارف أوصف شعوري، أنا كنت محظوظ أوي أن اشترك في الحدث التاريخي ده، حقيقي بشكر "جي جي ابرامز" "JJ Abrams" اوي لأنه أداني الفرصة دي وأن أكون في الفيلم ده".

وتحدث أمير المصري عن افتتاح فيلم "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" في بريطانيا، وكشف المصري أنه يقدم في الفيلم شخصية القائد " Commander Trach".

أمير المصري تألق في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، وشارك بعدها فى عدد من الأعمال المصرية، كما شارك في الفيلم الكوميدي الدرامي "Lost in London"، ومسلسل "Age Before Beauty" ويستعد للمشاركة في مسلسل "Industry".

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