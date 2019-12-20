7.9 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 7.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 552 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 884 مليون ورقة منفذة على 77 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



واستحوذت الأسهم على 49.68 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصور فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 50.32 % خلال الأسبوع.



سجلت تعاملات المصريين نسبة 62.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.2 % والعرب على 4.2 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 270.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 21.4 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.6 % وسجل العرب 8.7 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,903.1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1,046.6 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.