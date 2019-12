وعدتكم ووفيت بوعدي.. راغب علامة يفاجئ جمهوره بأغنية خليجية

View this post on Instagram

. ‏حبّيت غنّي بالخليجي، وعدتكم ووفيت بوعدي. الأغنية صارت الكن، واسمها ‎#كان_غيرك_أشطر اسمعوها.. بتمنّى تعجبكم، وكون قدرت عبّر عنكم وعن احساسكم ❤ ‎#راغب_علامة Link in bio ☝🏻