وعدتكم ووفيت بوعدي.. راغب علامة يفاجئ جمهوره بأغنية خليجية

نشر المطرب اللبناني راغب علامه بوستر لأغنيته الجديدة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.وعلق راغب على البوستر قائلا: "حبّيت غنّي بالخليجي، وعدتكم ووفيت بوعدي.. الأغنية صارت الكن، واسمها ‎كان غيرك أشطر.. اسمعوها.. بتمنّى تعجبكم، واكون قدرت عبّر عنكم وعن احساسكم ".كان السوبر ستار راغب علامة أطلق اغنية جديده صباح اليوم بشكل مفاجئ، والأغنية الجديدة باللهجة الخليجية تحمل عنوان “كان غيرك أشطر"، وهي من ألحان طلال وكلمات خالد المريخي، وقد صدرت على جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة.الأغنية إيقاعيّة وتقول كلماتها: كان غيرك أشطر يا حلو وما قدرلي … الحبّ من ربّي ما هو بالشطارة .. حتّى ولو بجنون حسنه أسرني … قلبي لا جاه يختار صعب اختياره .. كان غيرك أشطر يا حلو .. يا حلو وما قدرلي".يذكر أن راغب علامة انضم إلى لجنة تحكيم برنامج ذا فويس في موسمه الخامس بعد اعتذار عاصي الحلاني، لينضم إلى سميرة سعيد وأحلام ومحمد حماقي