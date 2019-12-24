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فن

يتعاون مع سعد وكنكة..حسن الشافعي يطلق أغنية مامي كوسا في يناير

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:34 ص
مامي كوسا
مامي كوسا
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قسم الفن
يطلق حسن الشافعي أحدث أعماله في أول شهر يناير القادم مع بداية العام الجديد وهي أغنية تحت اسم "مامي كوسا"، والتي يتعاون فيها مع المطرب أحمد سعد ومطرب المهرجانات الشعبية "إسلام كنكة" في أول لقاء يجمع بين الثلاثة.

الأغنية من كلمات منة عدلي وإسلام كنكة، وألحان إسلام كنكة وأحمد سعد وخالد.

وكان الموزع الموسيقي حسن الشافعي قد قام بنشر البوستر الدعائي للأغنية والفيديو الخاص بها عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، منوهًا أن الأغنية سيتم الإعلان عنها في بداية عام 2020.

يذكر أن الفيديو الخاص بالأغنية تم تصويره في قصر المانسترلي باستخدام إضاءة حديثة ليعكس المكان طبيعة الأغنية التي تجمع بين الشرقي والغربي في مزيج أصبح حسن الشافعي من رواده، لتكون كلمات الأغنية وروحها إضافة جديدة للأذن العربية، حيث تجمع الأغنية بين الموسيقى اللاتينية و الموسيقى الشرقية.

وتعتبر الأغنية هي السابعة التي يقدمها حسن الشافعي، حيث كانت آخر أعماله "قلبك وين" والتي تعاون فيها مع الفنان الليبي "بهجت" و تم طرحها في يونيو 2019 وتصدرت الأغنية قائمة الأغاني الأكثر استماعا على Spotify في ٢٠١٩.

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