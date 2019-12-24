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رياضة

اتحاد السلة يكشف سر منع الصحفيين من حضور مباراة الأهلى والزمالك

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:16 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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عمرو الحلوانى - عبدالله هشام
أكد محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، أن الاتحاد يحترم كافة وسائل الإعلام، ويعمل بكل السبل على تسهيل مهام عملها، كشريك أساسي في أي منظومة عمل.

وأوضح فتحي، أن قرار عدم حضور الصحفيين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها السادسة مساء، كان بالتنسيق مع الأمن الذي اشترط عدم تواجد أي جمهور أو إعلاميين نظرا لحساسية المباراة، والأحداث التي شهدتها أخر لقاء للفريقين.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من دوري السوبر رجال، والمقرر إقامتها اليوم، الثلاثاء.

وقررت اللجنة إقامة المباراة فى صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فى تمام الساعة السادسة مساءً بدلًا من الثامنة مساءً بناءً على رؤية أمنية.

وتعد مباراة الأهلى والزمالك فى كرة السلة واحدة من أقوى الديربيات على الإطلاق فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين على الإطلاق.

وكان الأهلى نجح فى الفوز على الزمالك خلال آخر مباراتين للفريقين معا بدوري المرتبط، لكن جاء فوز الأهلى بصعوبة بالغة نتيجة قوة المنافس الأبيض.
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