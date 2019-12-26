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رياضة

الأهلي يحصد 1.2 مليار جنيه من عقود الرعاية .. ومليار أخرى في الطريق

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:49 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
نجحت إدارة الأهلي في تحقيق نقلة نوعية في حقوق الاستثمار والتسويق خلال العامين الماضيين لتصل الي حصد ما يقارب من مليار و300 مليون جنيه .

وركز محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس إدارته منذ بداية تسلمهم المسئولية في أول ديسمبر عام 2017 علي تسويق واستثمار هذا الاسم الكبير وتحقيق أكبر قيمة مالية من عقوده.

وقرر الخطيب منذ البداية عمل توليفة في قطاع التسويق تتكون ما بين الخبرات العميقة ويمثلها الدكتور سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة وبناء كوادر شابة للقلعة الحمراء تمثلت في تعيين أمير توفيق مديرًا للتسويق ثم كلف فيما بعد بإدارة لجنة التعاقدات بجانب عمله، وكون الأخير فريق عمل أغلبه من العناصر الشابة.

ونجح الأهلي في تسويق حقوق الرعاية للنادي مقابل 510 ملايين جنيه لمدة أربع سنوات بجانب 400 مليون جنيه للبث الفضائي و58 مليون جنيه من عوائد القناة .

كما نجحت إدارة التسويق بمعاونة مجلس الإدارة بالكامل بجانب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي في إبرام عقد مع شركة إستادات للحصول علي 55 مليون جنيه بجانب تطوير قناة النادي والحصول علي حق انتفاع لإستاد السلام يبدأ من أول شهر مارس المقبل، كما أنهي اليوم خالد الدرندلي أمين الصندوق مزايدة لمجمع البنوك الوطنية في فرع الشيخ قالت مصادر ان قيمتها المالية تصل إلي 200 مليون جنيه، بجانب بعض الأمور التسويقية الأخرى من بينها ألبوم النادي وتسويق قميص الفريق الأول ليصل الإجمالي الى قرابة مليار و200 مليون جنيه .

وأضافت المصادر أن هناك مشروعات أخرى سيتم الكشف عنها في غضون الربع الأول من العام المقبل يستهدف منها مسئولي القلعة الحمراء حصد ما يقارب من مليار جنيه في خمس سنوات.
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