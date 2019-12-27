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فن

2.3 مليار مشاهدة.. قناة محمد رمضان على اليوتيوب تتخطى الحواجز

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:13 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
احتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بوصول قناته الرسمية على اليوتيوب إلى 2 بليون و300 مليون مشاهدة، مشاركًا الجمهور هذه اللحظة بصورة من أغنية له.

وعلق على الصورة قائلًا :"الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت ال ٢مليار و٣٠٠مليون مشاهدة ، في وقت قياسي #ثقة_في_الله_نجاح".

ويذكر أن قناة الفنان محمد رمضان على موقع التواصل "يوتيوب" تسجل أعلى المشاهدات والتفاعل على أغانيه مما جعلها تصل إلى هذا الكم من المشاهدين .

وكانت آخر أعمال محمد رمضان التليفزيونية هو مسلسل "زلزال" الذى عرض فى موسم رمضان السابق، زلزال هو مسلسل تلفزيوني مصري من انتاج 2019، المسلسل من إخراج إبراهيم فخر تأليف عبدالرحيم كمال. 



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